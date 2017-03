Le Grand Débat : qui a remporté la bataille sur Facebook, Twitter et Google ?

C’est devenu un rituel. A chaque événement politique, les Français ont pris l’habitude de se rendre sur la Toile pour réagir et avoir des compléments d’information. Et le débat diffusé sur TF1 et LCI lundi soir n’a pas dérogé à la règle. En effet, 1.942.525 tweets comportant le mot dièse #LeGrandDébat ont été publiés. Des chiffres comparables à une soirée de Coupe du monde de football.





Mais quels candidats ont tiré leur épingle du jeu en termes de recherche lundi soir ? Selon Google Trends, Emmanuel Macron (30% des requêtes) et Jean-Luc Mélenchon (21%) ont été les deux participants au débat les plus recherchés sur Google, devant Benoît Hamon (19%) François Fillon (12%) et Marine Le Pen (12%).