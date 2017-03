Le Grand débat : quel bilan pour Hamon, Fillon, Mélenchon, Le Pen et Macron ?

Le jeune candidat d'En March !e, que les sondages placent en deuxième position derrière Marine Le Pen et vainqueur au second tour, n'a finalement pas reçu les foudres promises par ses concurrents, et notamment par l'équipe Fillon, qui ne cessait d'insister sur son "immaturité politique". Hormis les mises en cause répétées de Marine Le Pen, et un tacle du candidat de la droite l'accusant d'emprunter "un peu à droite, un peu à gauche" dans son programme, Emmanuel Macron a finalement bénéficié d'une relative neutralité générale à son égard. Il est même parvenu à faire rire l'auditoire présent sur le plateau lors de ses confrontations avec Marine Le Pen, comme dans cette séquence sur le burkini.