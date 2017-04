Le JT de 20h du 23 avril 2017 spécial premier tour des élections présidentielles

PRÉSIDENTIELLE 2017 - Ce flash est exclusivement consacré à cette journée d'élection. Un chiffre pour commencer : 22% des électeurs ne sont pas allés voter selon notre institut de sondages partenaire Kantar Sofres One Point. Soit un peu plus d'un électeur sur cinq, et un chiffre très légèrement supérieur à 2012 (20,52%).