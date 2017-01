"Le Parisien" renonce aux sondages : "On est entré dans une période de sevrage"

Il ajoute : "On s’est tous rués sur ces sondages beaucoup trop tôt. C’est là peut-être l’erreur majeure. Car il faut rappeler qu’un sondage, c’est comme une photo. Et à quoi bon commenter des photos quand le film n’a pas commencé ?"





Mais alors comment expliquer que, malgré la défiance qu’ils engendrent, les sondages soient partout ? "On critique les sondages mais on se jette dessus. Et pourquoi ? Et bien parce qu’il y a une sorte de religion des chiffres. Car les chiffres c’est pratique, on peut leur faire dire tout et n’importe quoi. Si l’on reprend l’exemple de la primaire à droite , depuis le mois de septembre, tous les journalistes qui suivaient François Fillon racontaient que ses salles de meeting étaient pleines. Et pourtant dans le même temps, on continuait à affirmer qu’Alain Juppé était favori".





Notre spécialiste conclut : "Cela pose des questions sur notre capacité à analyser le réel, à se défaire un peu des chiffres. A prendre un sondage uniquement comme un outil parmi tant d’autres, et notamment les reportages de terrain. D’ailleurs, il y a moins de sondages qui paraissent sur la primaire de la gauche. D’abord parce que l’enjeu est peut-être moindre pour les médias, et deuxièmement peut-être que l’on est entré dans une période de sevrage".