Le "petit homme avec de grandes idées", "Bernie Sanders à la française" Comment la presse étrangère voit Benoît Hamon

Ce succès de Benoît Hamon plonge toutefois le PS dans une crise quasi existentielle selon le Suddeutsche Zeitung, qui va jusqu’à comparer ce parti à "un patient décédé". "Le parti socialiste est plus divisé que jamais, la campagne (de la primaire) a rouvert les vieilles cicatrises et fait de nouvelles blessures", explique le quotidien allemand.





"Benoît Hamon a quelques heures pour savourer sa victoire mais pas davantage. Car le PS est en ruine et son intention de rassembler tous les socialistes va se heurter à la résistance des cadres du parti", abonde la Tribune de Genève. Selon le quotidien suisse, "son principal défi" va être à présent "d’éviter l’hémorragie des députés vers Emmanuel Macron". Car "sa démonstration de force ne devrait pas modifier les équilibres politiques et les candidats de gauche ont toujours peu de chance d’accéder au second tour de la présidentielle", analyse le New York Times.





A peine désigné, le voilà déjà annoncé vaincu sans avoir même pu faire campagne. D’ailleurs, sa victoire à la primaire n’est en pas vraiment une selon la Tribune de Genève, pour qui "le jeune Macron est le grand vainqueur du week-end".