Le procès en illégitimité d'Emmanuel Macron est-il légitime ?

Un argument évoqué dès le soir du second tour par Raquel Garrido, lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, pour montrer qu'Emmanuel Macron a été "mal élu" dans un contexte de forte abstention. En effet, 25.4% des incrits ne se sont pas rendus aux urnes le 7 mai, soit 12,1 millions de Français. "Il y a un problème de légitimité", en avait déduit l'avocate de La France insoumise, y voyant la nécessité de changer de Constitution et de République.





Mais l'argument est à double tranchant. La question de l'abstention dépasse très largement le cadre de l'élection d'Emmanuel Macron. Sous la Ve République, seul Jacques Chirac a été élu en 2002, face à Jean-Marie Le Pen, avec plus de la moitié des inscrits. Tous les autres ont ainsi été "mal élus", à commencer par le général de Gaulle en 1965 (45.3%) ou François Mitterrand en 1981 (43%). En nombre d'électeurs, Emmanuel Macron (20,7 millions) a reçu plus de suffrages au second tour que François Hollande en 2012 (18 millions) et Nicolas Sarkozy en 2007 (18,9 millions). Un bémol cependant : ces derniers ne bénéficiaient pas d'un supposé "front républicain" puisqu'ils n'avaient pas à affronter le Front national au second tour. Emmanuel Macron, avec ses 66.1%, a ainsi massivement bénéficié d'un vote anti-FN.