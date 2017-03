Le PS survivra-t-il à cette présidentielle ?

Le sénateur Gaëtan Gorce, qui n’a jamais hésité à pointer les faiblesses et les errements de son parti, se montre tout aussi sévère envers les hiérarques socialistes, dont il déplore la "déliquescence intellectuelle". Chagriné d’assister au carnage politique qu’il avait prédit, ce soutien d'Arnaud Montebourg fustige "cette bourgeoisie rentière à la tête du PS, coupable d‘avoir scié la branche sur laquelle elle était assise".





Selon lui, ce qui se passe aujourd’hui est la suite logique de la décomposition de la pensée socialiste : "Sur de nombreux sujets, comme la mondialisation ou la régulation du système économique, le PS est dans l’indéfinition". Sans travail de réflexion, ni débat de fond, le PS "ne relèvera pas la tête", poursuit-il. Le sénateur de la Nièvre invite désormais les siens à ouvrir dans les prochains mois "un chantier doctrinal et intellectuel" au lieu de se perdre dans des "querelles puériles".





Encore faut-il que les proches de Manuel Valls, qui font les yeux doux à Emmanuel Macron, et les partisans courroucés de Benoît Hamon soient encore capables de se parler. Un problème qui ne semble pas insurmontable pour le député vallsiste Olivier Dussopt. "Il n’y a plus d’aile droite, plus d’aile gauche, personne ne sait où il habite. De toute façon, rien ne pourra plus se passer comme avant…", veut-il croire comme pour mieux se rassurer. Au moins, sur ce point, tous les socialistes devraient pouvoir s’entendre…