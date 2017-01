Hamon, Mélenchon, Montebourg, Valls... Le revenu universel divise la gauche

Manuel Valls s'était déclaré favorable à l'expérimentation du revenu universel à la fin du mois d'octobre 2016. "Il y a beaucoup de salariés pauvres, de femmes qui élèvent seules leurs enfants, de jeunes étudiants qui sont en situation de précarité et ce revenu il faut en étudier les modalités juridiques et financières. Il ne s’agit pas de remplacer la sécurité sociale ou l’assurance maladies mais il s’agit d’inventer une autre manière de vivre dans la société, et pas seulement pour les plus modestes et les plus pauvres de survivre", avait-il expliqué lors d'un déplacement en Gironde, qui s'est portée volontaire pour tester ce dispositif.





Récemment, il a précisé son projet, rebaptisé "minimum décent", qui s'élèverait entre 800 et 850 euros par mois. Ce revenu résulterait de la fusion d'une dizaine de minima sociaux actuels. Il faudrait avoir plus de 18 ans et résider en France depuis au moins quatre ans pour pouvoir en bénéficier, et il serait attribué sous conditions de ressouces.