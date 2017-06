Le scrutin a lieu demain : comment est élu le président de l’Assemblée nationale ?

A chaque séance d’ouverture d’une nouvelle législature, est élu le président de l’Assemblée nationale. Quatrième personnage de l’Etat, il est désigné par ses pairs pour la durée de la législature. Normalement issu de la majorité présidentielle, il est lui-même député. Qui qu'il soit, il s'inscrira dans la lignée d'hommes d'Etat, de Jacques Chaban-Delmas à Laurent Fabius en passant par Jean-Louis Debré et Edgar Faure.





Pour son élection, cette séance inaugurale est présidée par le député le plus âgé, en l'occurrence Bernard Brochand, 79 ans et élu des Alpes-Maritimes. Ce dernier est aidé de six secrétaires, les six plus jeunes députés, dont le benjamin, le frontiste Ludovic Pajot et sa très légère aînée, la marcheuse Typhanie Degois. L’élection a lieu au scrutin secret à la tribune.





Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’a pas été obtenue aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.