Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat chargée du numérique, quitte le gouvernement pour se consacrer à sa campagne des législatives

Comme l'a annoncé France Inter en milieu d'après-mici ce lundi, la secrétaire d'Etat Axelle Lemaire, qui avait soutenu Benoît Hamon lors de la campagne de la primaire de la Belle Alliance Populaire, a décidé de démissionner du gouvernement en vue de se présenter aux prochaines législatives. Elle en a fait l'annonce officielle dans une interview donnée à Libération, dans la suite de la journée.





"Je pense avoir rempli ma mission au gouvernement. Je serai désormais plus utile en dehors du gouvernement qu’à l’intérieur" estime la secrétaire d'Etat, nommée le 2 avril 2014. Axelle Lemaire souhaite passer plus de temps auprès de ses trois enfants, et s'impliquer dans sa campagne pour les législatives qui s'annonce difficile. Elle se représentera dans sa circonscription des Français établis hors de France qui compte l’Irlande, le Royaume-Uni, les pays scandinaves et les pays baltes.