LENDEMAIN DE VOTE - Répondez à notre instantané du jour

Hier, les Français ont fait un choix, celui de voir s'affronter Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est la deuxième fois que le Front national accède au second tour de l'élection présidentielle, mais contrairement à 2002, plus personne ne s'en étonne. La presse, en dehors de l'Humanité, a d'ailleurs choisi de titrer sur le leader d'En Marche ! ou sur la défaite de François Fillon, plutôt que sur l'accession de Marine Le Pen au second tour. L'étonnement vient en effet davantage de l'éclatement des partis traditionnels que de la victoire au premier tour du Front national. Mais après la surprise, les prétendants à la magistrature suprême doivent désormais relever le défi de fédérer les élus et surtout les électeurs autour d'eux.