Les 120.000 euros de Macron ? "C’est l’argent qui a été utilisé pour faire fonctionner le ministère", se défend-il

Emmanuel Macron ne veut pas laisser le temps aux premiers nuages de s’amasser au-dessus de son début de campagne ensoleillé. L’ancien ministre de l’Economie qui semble attirer de plus en plus de suiveurs depuis sa déclaration de candidature à la présidentielle cherche à couper court aux accusations émises par le livre Dans l’enfer de Bercy, des journalistes Marion L’Hour et Frédéric Says. Il lui est reproché d’avoir utilisé l’argent public mis à disposition par son ministère lorsqu’il était en poste pour avoir préparé sa campagne.





"Ce qu’on montre dans le livre, c’est qu’Emmanuel Macron en huit mois de l’année 2016 a dépensé 80% (120.000 euros) de l’enveloppe de ce qu’on appelle les frais de représentation, a expliqué Frédéric Says. Sur ces déjeuners et diners, Emmanuel Macron a rencontré évidemment des gens en rapport avec le ministère de l’Economie mais aussi des gens qui n’avaient rien à voir avec tout cela : des philosophes, des sondeurs, des artistes, y compris des responsables religieux dans le cadre privé."