Les "60 engagements" de François Hollande en 2012 portés disparus sur le site du PS

D'après le site Waybackmachine, la mise en cache du document a été effectuée entre décembre 2015 et mars 2016. C'est donc depuis ce moment que les "60 engagements" ne sont plus consultables, ni sur lien, ni dans les archives du PS. Ce qui correspond à la date où le site Internet du parti a fait peau neuve afin de préparer l'élection de 2017 et le fameux "dépassement du PS" que souhaitait alors Jean-Christophe Cambadélis.





Heureusement pour ceux qui apprécient les archives, les sites de certaines fédérations du PS, dont celle du Finistère, n'ont pas été aussi prompts à se débarrasser des oripeaux de la campagne victorieuse de leur candidat de 2012.