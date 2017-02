Les dons collectés sur le site de François Fillon sont reversés à son micro-parti et non pas aux Républicains

Comme le note Mediapart, il était normal que ce micro-parti engrange les dons lors de la primaire de la droite et du centre. Les candidats Sarkozy et Juppé ont fait de même. Mais cette dernière est terminée depuis le 27 novembre dernier, et François Fillon est désormais le représentant de l’ensemble de sa famille politique. Surtout, il n’aura aucun mal à financer sa campagne : le parti a empoché 9,4 millions d’euros avec l’organisation de la primaire, et l’Etat devrait couvrir le reste des dépenses.