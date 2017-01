Les enfants de Fillon n'étaient pas encore "avocats"quand il les a rémunérés : l'entourage invoque "une imprécision de langage"

Sauf que, dans ces propos, quelque chose clochait. Les enfants concernés, Marie et Charles Fillon, étaient âgés de 24 et 22 ans en 2007. Et ils n'ont prêté serment pour devenir avocats... qu'en novembre 2007 pour Marie, et en juin 2011 pour Charles, d'après l'annuaire du Conseil national des barreaux. Or François Fillon a quitté le Sénat pour Matignon en mai 2007. En somme, les deux enfants étaient encore étudiants en droit lorsqu'ils ont été sollicités par leur père pour cette "mission précise" dont il parlait.





Face au trouble suscité par cette information, l'entourage de François Fillon a fini par réagir vendredi après-midi :