"Les fichés S seront jugés" : pourquoi la proposition de Marine Le Pen sur le terrorisme pose question

Des propositions a priori limpides et applaudies par les soutiens de Marine Le Pen dimanche. Mais elles posent de sérieuses questions, dans la lignée des débats qui avaient animé la classe politique française après les attentats du 13 novembre 2015, notamment autour de la déchéance de nationalité.





A l'époque, certains responsables de la droite avaient déjà avancé l'idée qu'il fallait mettre les fichés S "hors d'état de nuire". Laurent Wauquiez avait, par exemple, plaidé pour "une vraie loi d'exception pour les terroristes et tous ceux qui sont complices ou suspectés de rapprochement avec des activités terroristes". Et proposait l'internement préventif. Ce qui soulevait déjà des questions de droits fondamentaux, l'incarcération d'un individu devant résulter d'une condamnation. Aujourd'hui, Marine Le Pen va plus loin, estimant que ces individus fichés S doivent être jugés et condamnés.