Les Français attachés au système de santé actuel mais inquiets quant à son avenir

DOUTES - La santé et surtout l’accès aux soins : voilà la principale préoccupation des Français. Et sur le marché d’Aix-en-Provence, tous s’accordent à dire que notre système en la matière est l’un des meilleurs. Selon eux, il faut ainsi le maintenir. Ils redoutent le déremboursement des médicaments et des soins.