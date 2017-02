Les propositions de Macron pour lutter contre la délinquance

1 Diviser les classes de CP et CE1 par deux

Selon le candidat à la présidentielle, le "coeur de la réponse" pour lutter contre la délinquance est "éducatif, économique et social". C'est pourquoi il propose de diviser les classes de CP et CE1 par deux "dans les quartiers pauvres et difficiles" afin de "personnaliser l'enseignement". "Les enfants qui n'apprennent pas à lire sont souvent les mêmes qui se retrouvent en échec scolaire et souvent ensuite dans la délinquance", explique-t-il.