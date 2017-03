Les sociaux-démocrates allemands préfèrent Macron

Impensable il y a encore quelques mois, l’hypothèse d’une défaite d’Angela Merkel se fait jour après jours plus réaliste. Face à la "Schulzmania", la chancelière se veut sereine : "la concurrence stimule les affaires", a-t-elle assuré vendredi à l’AFP. Mais un membre de son entourage confie en privé que "la situation est difficile".





Accusée par sa rivale de propager "un populisme" de gauche, Martin Schulz représente un tournant à gauche au sein du SPD. Ce fils de policier a abandonné l'école avant le baccalauréat et fut alcoolique durant sa jeunesse, un parcours atypique qui, combiné à son franc-parler, lui confère l’image d’un homme du peuple. Il entend notamment amender les réformes controversées du marché du travail menées par l'ex-chancelier SPD Gerhard Schröder entre 2003 et 2005. Car si elles ont permis à l'Allemagne de faire baisser son chômage à un niveau historiquement bas, elles ont aussi créé une génération de "travailleurs pauvres" et précaires, forcés de cumuler les emplois pour joindre les deux bouts.