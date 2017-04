LES STRATÉGIES DE DERNIÈRE HEURE - Posez toutes vos questions à Yves Calvi et ses invités !

Les invités :





Hélène PILICHOWSKI

Elle est journaliste et éditorialiste politique. On la retrouve notamment sur la radio RTL , et bien entendu sur LCI.





Nicolas BOUZOU

Il est économiste, président de la société Astères et directeur d’études en « droit des affaires » à l’université Paris II-Assas. Son dernier livre : « L’innovation sauvera le monde » chez Plon





Jean GARRIGUES

Il est historien, président du Comité d’histoire parlementaire et politique. Il enseigne à l’université d’Orléans. « Elysée Circus, une histoire drôle et cruelle des présidentielles » est publié aux éditions Tallandier





Jérôme SAINTE-MARIE

Il est politologue, directeur du cabinet d’études PollingVox. Il est également consultant pour l’institut de sondages BVA. Son livre, « Le nouvel ordre démocratique » est paru aux Éditions du Moment