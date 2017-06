LIVE POLITIQUE - Schwarzenegger est à l'Élysée pour discuter réchauffement climatique avec Macron

#COLLOMB

Gérard Collomb s'est rendu ce matin à Calais pour "constater la situation sur place" sur le dossier des migrants. Interrogé sur son opposition à l'ouverture d'un centre pour migrants, il a souligné qu'"on voudrait surtout que l'histoire ne se reproduise pas" car "on a vu que lorsqu'on laissait faire, on commençait avec quelques centaines de personnes et on finissait avec plusieurs milliers de personnes qu'on ne savait plus gérer". "C'est pour ça que nous ne voulons pas de centre ici car à chaque fois qu'on a construit un centre, il y a eu un appel d'air" a déclaré le ministre de l'Intérieur.