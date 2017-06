LIVE POLITIQUE - Après l'annonce du gouvernement Philippe II, place aux passations de pouvoir

CASTING - Trois jours après le second tour victorieux aux législatives pour La République en marche, Edouard Philippe a dévoilé son nouveau gouvernement mercredi, en début de soirée. Et c'est peu dire qu'il avait du pain sur la planche : après Sylvie Goulard hier, François Bayrou et Marielle de Sarnez ont en effet annoncé un peu plus tôt qu'ils quittaient aussi leur poste !