LIVE POLITIQUE - La partie de tennis d'Emmanuel Macron en soutien aux JO 2024 à Paris

#PS

Alors que le PS tient son conseil national ce samedi à partir de 14 heures pour rebondir après les désastreuses campagnes présidentielle et législative, le patron démissionnaire du parti, Jean Christophe Cambadélis conseille dans un entretien à Libération de "garder pendant un temps la collégialité" à la direction du PS après son départ. "Si on repart avec un Premier secrétaire, il y aura une majorité et une minorité, et on recommencera comme avant", dit-il, interrogé sur le risque que la direction collégiale intérimaire du PS, qui sera désignée le 8 juillet, ne se transforme en lutte pour la direction du parti. "Une direction collégiale préfigurerait le type de démocratie que nous voulons construire", poursuit-il.