LIVE POLITIQUE - Législatives : le FN a moins de 2 mois pour payer ses frais de campagne, Marine Le Pen lance un appel aux dons

#SOLÈRE

Thierry Solère s'est prononcé ce matin sur RMC et BFMTV pour la fin de l'immunité parlementaire : "Je pense que ça ne sert à rien et que ça entretient ce doute et ce soupçon perpétuel que la classe politique essaie de ne pas vivre comme les autres Français." "Dès qu'un juge d'instruction veut mettre un député en examen et qu'il a besoin de le contraindre pour éventuellement le placer en garde à vue, il demande la levée de l'immunité et elle est automatique, donc ça sert à quoi ? A pas grand chose" a-t-il jugé.