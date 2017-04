LIVE PRÉSIDENTIEL - Marine Le Pen et le Vel' d'Hiv : "J'ai exprimé la position qui était celle du général De Gaulle", la candidate FN persiste

Après un week-end marqué par plusieurs temps forts dont les meetings de Le Pen, Fillon et Mélenchon, les candidats vont redoubler d'efforts. En plus des matinales radio et TV, il est à noter qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen tiendront chacun une conférence sur leur programme en matière de lutte contre le terrorisme. Le FN, qui doit répondre à la polémique née de ses propos sur le Vel d'Hiv', doit par ailleurs annoncer la liste quasi-complète de ses investitures pour les législatives. Benoit Hamon détaillera quant à lui ses 6 premiers mois à l'Elysée.