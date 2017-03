LIVE PRÉSIDENTIEL - "Bercy est plein", se réjouit l'équipe de Benoît Hamon avant son grand meeting à Bercy

Ils sont désormais officiellement 11 dans la course à l’Elysée, le Conseil constitutionnel ayant définitivement validé samedi les candidatures ayant dépassé les 500 parrainages. Et pour Benoît Hamon, tout commence aujourd’hui. Ou du moins c’est ce qu’espèrent le candidat et ses soutiens.





Quatrième dans les sondages, le socialiste tente de relancer da campagne en organisant un grand meeting à Bercy, alors que Jean-Luc Mélenchon lui a mis la pression samedi en réunissant, selon ses chiffres, 130.000 "insoumis" lors de sa marche à Paris pour la VIe République.