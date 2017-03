LIVE PRÉSIDENTIEL – "Cabinet noir", affiche de Mélenchon, "couteaux dans le dos" de Hamon... Les infos à retenir de ce dimanche 26 mars

#MACRON - Après la Réunion, Emmanuel Macron était ce dimanche sur l'île de Mayotte. Loin de l'Hexagone, le candidat En marche ! continue d'engranger les soutiens et de déchirer les formations politiques traditionnelles. Une dizaine de sénateurs centristes ont annoncé aujourd'hui leur ralliement dans le JDD. "Emmanuel Macron propose une méthode à laquelle nous sommes fondamentalement attachés : dépasser le vote paralysant droite-gauche qui a pour conséquence qu’à chaque élection nationale, le camp vainqueur ne pense qu’à défaire ce que les prédécesseurs ont fait", expliquent-ils. L'UDI appelait pourtant samedi ses troupes à "garder le cap" dans le soutien au candidat Fillon.





Des soutiens de plus en plus nombreux qui inquiètent à droite. François Baroin a ainsi taclé l'ancien ministre, le qualifiant de "candidat du pouvoir et de François Hollande". La guerre se poursuit.





#HAMON - Le candidat socialiste est, lui, plus en peine. Lâché par de nombreuses figures de son propre parti, Benoît Hamon a condamné ceux qui lui "plantent des couteaux dans le dos" : "Ce ne sont pas eux qui m’ont donné vie, mais 2 millions d’électeurs", s'est-il insurgé, sur le plateau du 20 heures de France 2. L'ancien ministre a également rejetté une alliance avec Jean-Luc Mélenchon malgré les nombreux appels de symptahisants. Un pêu plus tôt dans la journée, l'ancien candidat à la primaire de la gauche Vincent Peillon estimait pourtant que cette question n'était pas close et qu'elle allait "s'imposer" d'ici le premier tour si la gauche voulait conserver une chance de l'emporter.





#FILLON - Des ténors de la droite réclament l'ouverture d'une enquête, suite aux révélations du livre Bienvenue Place Beauveau, révèle Le Figaro. Parmi eux : Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, Nathalie Kosciusko-Morizet, Luc Chatel, Philippe Bas ou encore Christian Jacob. Une lettre commune a été envoyée à Eliane Houlette, patronne du Parquet national financier et à François Molins, procureur de Paris. Les signataires évoquent l'article 40 du code de procédure pénale et dressent une liste des infractions constatées et pas des moindres. Ils évoquent entre autres : association de malfaiteurs, corruption et complicité de fraude fiscale.





#MÉLENCHON - Le candidat de La France Insoumise a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle affiche de campagne et son nouveau slogan : La force du peuple. Jean-Luc Mélenchon avait donné rendez-vous à ses militants à Rennes. 10 000 personnes sont venues écouter son discours, un carton. Il espère pouvoir convaincre les indécis : "c’est à cette perplexité qu’il faut répondre". Moment marquant de son discours : le député européen a pris le temps de lire une lettre rédigée par les manifestants guyanais et déstiné au Président de la République pour marquer sa solidarité face au mouvement social. Assez rare pour être noté : sa prestation a été salué par ... Christine Boutin.