LIVE PRÉSIDENTIEL - France 2 annule le débat du 20 avril, Hamon "regrette que le service public ait cédé à la pression"

A 18 jours du premier tour, les 11 candidats à l’élection présidentielle reprennent le cours de leur campagne après un débat historique de premier tour, mardi soir, réunissant la totalité des prétendants à l’Élysée. Quinze jours après une première confrontation sur TF1 et LCI opposant les cinq favoris des sondages (Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon), les six autres candidats ont pu à leur tour se présenter aux Français. Ce débat rythmé n'a toutefois pas échappé aux moments de confusion, aux interruptions brutales voire à quelques déclarations incongrues.





Soucieux de détonner pour ce rare moment de large exposition, ils ont marqué leurs différences, à l'image d'un Nicolas Dupont-Aignan particulièrement cinglant envers François Fillon en lançant en préambule : "j'ai toujours servi les Français sans jamais me servir". Mais l’attaque la plus rude fut celle de de Philippe Poutou à l’encontre des "politiciens corrompus, déconnectés de la réalité". Pour évoquer et commenter ce débat, le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, sera justement l’invité de LCI à 8h15.