LIVE PRÉSIDENTIEL du dimanche 2 avril – Mélenchon se voit en "figure rassurante" pour les Français 

La journée de ce dimanche a été un peu plus calme qu'hier. On imagine que chacun se prépare au débat de mardi prochain où les 11 candidats débattront sur BFM TV et CNews. Quoiqu'il en soit, en cette journée dominicale, Marine Le Pen était à Bordeaux et Jean-Luc Mélenchon était à Chateauroux. Pour rappel, François Fillon était en Corse, Emmanuel Macron à Marseille et Benoît Hamon à la Réunion ce samedi. Que faut-il retenir de cette journée politique ? LCI fait le point.