LIVE PRÉSIDENTIEL - Combien de candidats dans la course à l'Elysée ? Le Conseil constitutionnel livre son verdict

C'est un week-end chargé qui s'annoncent pour Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Les deux hommes mettent toutes leurs forces dans la bataille ce week-end, en tenant leurs plus gros rassemblements de campagne : 15.000 personnes sont attendues à Bercy pour M. Hamon, plus de 100.000 par M. Mélenchon, samedi, place de la République.





Deux grands raouts qui précèdent le premier débat télévisé lundi, organisé sur TF1, et avec lequel ils comptent relancer la dynamique autour de leur candidature. Attention à ne pas y laisser trop d'énergie.