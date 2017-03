LIVE PRÉSIDENTIEL - Bruno Le Roux démissionne : "Ma responsabilité est de préserver l'action gouvernementale"

La campagne a enfin débuté. Lundi, pendant plus de trois heures, les cinq candidats principaux à l'élection présidentielle ont pu échanger, se confronter et se railler. Ce débat inédit organisé sur TF1 et LCI a donné lieu à des règlements de compte de bonne tenue.





Oublié les affaires dans laquelle la campagne s'est empêtrée depuis le début de l'affaire Fillon, ou encore celle des attachés parlementaires du Front National. Il a été (surtout) question d'idées. Et en attendant les deux autre débats prévus d'ici au 23 avril, sur BFMTV et CNews le 4 avril, sur France 2 le 20 avril, les candidats vont s'atteler à maintenir la dynamique.





En dehors de la course à l'Élysée, cette journée du 21 mars sera aussi marquée par la convocation de Bruno Leroux par Bernard Cazeneuve. Le Premier ministre demandant à son ministre de l'Intérieur des explications sur les révélations de Quotidien, affirmant qu'il a employé ses filles en CDD comme collaboratrices parlementaires à l'Assemblée nationale lorsqu'elles étaient lycéennes puis étudiantes.