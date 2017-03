LIVE PRÉSIDENTIEL : suivez avec nous ce nouveau jour de campagne

Décidément cette campagne présidentielle est tout sauf un long fleuve tranquille. François Fillon aurait dû être entendu ce matin au sujet des emplois fictifs présumés de sa femme et de ses enfants. Mais le candidat, soucieux d'éviter les caméras, l'a joué fine en devançant d'un jour l'appel des juges. Mis en examen depuis hier, il doit tenter de reprendre la main sur la campagne et de renouer avec son programme. Pour ce faire, il va s'appuyer sur ses fidèles, au premier rang desquels Bruno Retailleau avec qui il tiendra meeting à Avignon. Quel accueil réservent les anti-Fillon du Vaucluse ? On vous dit tout ici même.





A SUIVRE AUJOURD'HUI





Trois candidats sont dans le sud-est de la France. Tandis que François Fillon sera à Avignon, Marine Le Pen, elle, sera à Saint-Raphäel et Benoît Hamon à Nice. Emmanuel Macron, lui, est à Sarcelles.

Jean-Luc Mélenchon, candidat officiel depuis mardi (il a obtenu plus de 600 parrainages, comme vous pouvez le constater sur notre carte) se rend à Strasbourg afin de participer à une session du parlement européen et Nathalie Arthaud sera à Reims.