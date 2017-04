LIVE PRÉSIDENTIEL - Grand débat : Macron et Mélenchon s'offrent le 1er moment de tension sur les travailleurs détachés

Moins de trois semaines nous séparent désormais du premier tour de la présidentielle. Alors que les dynamiques sondagières portent toujours Emmanuel Macron et Marine Le Pen au premier tour, mais notent également un rapprochement très sensible entre François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, le 2e débat, qui réunit les 11 candidats, sur CNews et BFM, s'annonce capital.





Occasion unique pour les candidats les moins attendus de montrer leur différence, c'est aussi un piège possible pour les favoris, d'autant que certains d'entre eux n'entendent pas nécessairement participer à l'ultime grande messe, sur France 2, le 20 avril.





En attendant, la journée sera modérément remplie : les interviews matinales voient les principaux candidats ou leur soutien être présents à la radio ou à la télévision. Pour le reste, le programme est évidemment allégé, au vu de l'événement du soir.