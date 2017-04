LIVE PRÉSIDENTIEL - Emmanuel Macron à François Ruffin : "Si la finance était mon amie, je ne l'aurais pas quittée"

Mais la journée politique ne tourne pas qu'autour d'Emmanuel Macron. Le bureau national du PS, parti toujours divisé autour de Benoît Hamon, se réunit en fin de soirée, tandis que François Fillon va présenter son projet pour l'Europe - il veut notamment renégocier les accords de Schengen. Les autres candidats ne chômeront pas, puisque Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau donneront des meetings et des réunions publiques en fin de journée. Quant à Benoît Hamon, il retrouvera ses premiers amours ministériels, en intervenant sur l'économie sociale et solidaire, dans le XVe arrrondissement.