LIVE PRÉSIDENTIEL - Les derniers préparatifs avant le premier "Grand débat"

Après un week-end où elle aura battu le pavé comme jamais, la campagne présidentielle s'offre un climax sans précédent avec la confrontation à cinq protagonistes du "Grand débat", ce lundi soir, à partir de 21h sur TF1 et LCI. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon et Benoît Hamon se retrouvent en effet pour la première fois et la soirée s'annonce agitée.