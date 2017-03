LIVE PRÉSIDENTIEL - Jean-Luc Mélenchon fait campagne... au McDo

Que nous réserve cette journée ? Quel ténors de droite ou de gauche va rallier Emmanuel Macron, pendant que celui-ci sera à Saint-Denis de la Réunion ? François Fillon persistera-t-il dans sa nouvelle stratégie de contre-attaque ? Et les autres candidats dans tout ça ? Tout au long de cette journée, nous vous proposons de suivre l'actualité des onze prétendants au poste de président de la République.





Et si on continue sur les standars de la semaine (Fillon qui s'en prend à Hollande dans l'Emission Politique, Le Drian qui prend fait et cause pour Hamon, Le Pen qui travaille son aura internationale en Russie), nous ne devrions pas nous ennuyer.