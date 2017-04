LIVE PRÉSIDENTIEL - Mélenchon à 20%, Le Pen et Macron à 22%, Fillon à 19% : la promesse d'un suspense intenable

C'est reparti pour une journée de campagne. Ce vendredi 14 avril, les onze candidats à la présidentielle poursuivent leur marathon publico-médiatique pour convaincre toujours plus d'électeurs. En ce vendredi pascal, Benoît Hamon se rendra notamment à Rennes pour visiter le chantier de la seconde ligne de métro ; Emmanuel Macron, lui, ira à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) de Grenoble ; François Fillon tiendra un nouveau meeting, à Montpellier cette fois (18h30) ; Philippe Poutou sera à Lille (réunion publique à 19h30) ; et François Asselineau réunira ses partisans à Nice (20h30).