LIVE PRÉSIDENTIEL - Affaire Fillon : Marc Joulaud entendu par les juges financiers

LIVE - Le passage de François Fillon dans L'Emission Politique, jeudi soir sur France 2, va laisser des traces. François Hollande, désigné comme celui qui organise la fuite par le candidat de la droite, a à nouveau réagi vendredi matin. Et il n'est pas le seul... On vous dit tout. Dans le même temps, comme annoncé, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, a officialisé son soutien à Emmanuel Macron et Marine Le Pen a rencontré Vladimir Poutine à Moscou.