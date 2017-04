LIVE PRÉSIDENTIEL - Posez vos questions à Marielle de Sarnez et Bruno Retailleau

#FILLON

17h19. "En 2003, avec Jacques Chirac, la France avait su dire non à la guerre en Irak qui s’est révélée l’une des décisions les plus funestes qu’aient prises les Américains au Proche Orient. Cette position clairvoyante lui a donné un immense crédit dans le monde. Qu’en a fait François Hollande ? Aligné sur les Etats-Unis et leur politique changeante et sur une diplomatie européenne convenue, sans vision, la France manque à tous ses devoirs."





Sur la Syrie :

" La décision du président Trump de bombarder la Syrie est humaine, compréhensible et on ne peut qu’y adhérer au nom de la révolte que nous inspire la cruauté du régime syrien. Mais la responsabilité de la France, c’est d’abord de faire respecter le droit international et de défendre par tous les moyens la paix mondiale dont nous sentons qu’elle est chaque jour un peu plus fragile."