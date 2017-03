LIVE PRÉSIDENTIEL - Hamon défend son revenu universel dans L'Émission Politique : ce qu'il faut retenir de la journée de campagne du 9 mars

LIVE - Fini les affaires, place à la campagne, la vraie ? Les candidats ont tenu meeting ce jeudi et ont enfin pu parler politique. Sur LCI, on s'est mis dans leurs pas et on vous raconte tout. Petites phrases, propositions et coups de gueule, retrouvez l'essentiel de cette journée. Avec un rendez-vous important dans la soirée : Benoît Hamon jouant gros dans L'Émission politique sur France 2.