LIVE PRÉSIDENTIEL - Jean-Luc Mélenchon : "Henri Emmanuelli nous quitte. La mer a emporté le rocher"

LIVE - Alors que les politiques continuaient ce mardi de débriefer le Grand débat de la présidentielle qui s'est déroulé lundi soir sur TF1 et LCI, on a appris la disparition d'Henri Emmanuelli en milieu de matinée. L'ancien premier secrétaire du Parti socialiste et ancien président de l'Assemblée nationale est décédé à l'âge de 71 ans.