LIVE PRÉSIDENTIEL - Jean-Luc Mélenchon l'assure : "Je serai au second tour"

J-7 - Dans une semaine jour pour jour, les Français se rendront aux urnes pour élire leur président. Et il reste encore à en convaincre pour les candidats. Aussi ce dimanche, ils continueront d'aller à la rencontre des électeurs dans les quatre coins de la France. Et comme chaque jour, LCI vous fait vivre la campagne et ses à-côtés. Suivez notre direct pour ne rien louper de l'actualité politique de ce 16 avril.