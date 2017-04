LIVE PRÉSIDENTIEL - La Haute autorité du PS rappelle à l'ordre les socialistes qui lâchent Hamon

#HAMON

La Haute autorité du PS rappelle à l'ordre les socialistes qui lâchent Benoît Hamon. "Au terme d'un processus électoral ouvert et incontestable, les Primaires Citoyennes ont désigné Benoît Hamon comme candidat officiel à l'élection présidentielle de la Belle Alliance Populaire, dont le Parti socialiste est la composante principale. Or la Haute Autorité Ethique constate que, régulièrement, des adhérents du Parti socialiste, et notamment des élus, tablant manifestement sur la victoire d'un autre candidat, font connaître leur préférence pour celui-ci, ce qui revient à nier le processus électoral des Primaires Citoyennes", déplore-t-elle dans un communiqué.





Cette attitude est contraire au "principe de loyauté" qui oblige les adhérents du PS "à ne soutenir que les seuls candidats à des fonctions électives effectivement investis ou soutenus par le Parti socialiste, quelles que soient les réserves qu'ils déclarent éprouver à l'égard de la manière dont le candidat investi mène sa campagne", rappelle la Haute autorité.