LIVE PRÉSIDENTIEL - Le Pen et Macron perdent du terrain, le quatuor de tête se resserre

EN DIRECT - Au lendemain des meetings de Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron, et de la colère de Benoît Hamon contre Pierre Gattaz, suivez mercredi en notre compagnie cette nouvelle journée de campagne présidentielle, à J-11 du premier tour. Au programme notamment un meeting pour François Fillon (à Lyon), une réunion publique pour Jean-Luc Mélenchon (à Lille) et un déplacement pour Emmanuel Macron chez son allié François Bayrou, à Pau. Petites phrases, petites piques, analyses... vous ne raterez rien !