LIVE PRÉSIDENTIEL - Marine Le Pen : "Vous êtes corses et vous êtes français, soyez les deux"

#LE MAIRE

11h40. François Fillon encore un peu moins seul. Après les soutiens de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé, le candidat de la droite vient de recevoir l'appui d'un autre ancien concurrent de la primaire. Bruno Le Maire, qui avait démissionné de la campagne avant la mise en examen de François Fillon, et qui n'avait eu de cesse de prendre ses distances, assure samedi qu'il "tiendra ses engagements" et qu'il votera pour François Fillon le 23 avril.