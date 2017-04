LIVE PRÉSIDENTIEL – Posez vos questions à Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon

DIRECT – A trois semaines jour pour jour du premier tour, les candidats multiplient les interventions ce dimanche 2 avril. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen tiendront notamment chacun un meeting, à Châteauroux pour le premier et à Bordeaux pour la seconde. A 18h, Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, et Gilbert Collard, seront les invités de LCI dans l'émission "Live présidentiel".