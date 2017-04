LIVE PRÉSIDENTIEL - Pour Macron, Fillon se retranche dans un "clan" qui a "le masque de la haine"

DIRECT - A 22 jours du 1er tour, les candidats sont dans la dernière ligne droite de cette course à l'Élysée. Trois jours avant le second Grand débat du 4 avril prochain, Benoît Hamon est à La Réunion et François Fillon en Corse. Mais c'est une rencontre inattendue qui a le plus fait parler : en campagne à Marseille, Emmanuel Macron a été reçu par Christian Estrosi.