LIVE PRÉSIDENTIEL – Ségolène Royal en direct sur LCI : "Ma conception de la politique, ce n'est pas de soutenir untel ou untel"

PREMIER TOUR J-28 – Marine Le Pen tient l'un de ses plus grands meetings de campagne à Lille. François Fillon poursuit son offensive contre François Hollande, se disant certain d'être "sur écoute". Emmanuel Macron, qui a tenu un curieux meeting à La Réunion, enregistre de son côté de nouveaux soutiens. Et en cette fin d'après-midi, Ségolène Royal, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan répondent en direct aux questions posées par nos internautes sur Facebook. Retrouvez toutes les dernières infos sur la campagne présidentielle