Louis Aliot s'insurge de la campagne #FaridFillon

Si beaucoup pensent que le FN se cache derrière cette opération pollution, Florian Philippot, lui-même interrogé sur le sujet au micro de RTL le 23 décembre, a également nié toute implication du parti : "Ce n'est pas le Front National qui est derrière ça." Mais ses propos ont été beaucoup moins tranchés que ceux de Louis Aliot. "C'est la liberté d'expression", avait rétorqué Florian Philippot. Une liberté qui s'appuie sur certaines "vérités", selon lui. "Il y a un fond derrière (ce hashtag, NDLR). Je pense que François Fillon n'est pas convaincu par la laïcité".





Et d'ajouter : "Il a signé une circulaire pour aménager les épreuves du bac en fonction des fêtes religieuses. On n'est pas là pour inaugurer les lieux de cultes. Je pense que ce n'est pas républicain. Je pense que ce n'est pas le rôle d'un responsable politique et certainement pas du chef du gouvernement d'inaugurer une mosquée".