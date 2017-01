Qui sont les candidats à l'élection présidentielle ?

Comme François Fillon, Benoît Hamon est la surprise de la primaire de son camp. Face à Arnaud Montebourg et Manuel Valls, il est parvenu à imposer sa différence grâce à un programme porté sur les questions sociale et écologique. Il remporte largement la primaire avec plus de 58% des voix face à Manuel Valls.





Selon notre enquête Kantar Sofres – OnePoint, Benoît Hamon arriverait en quatrième position au premier tour avec 15% des suffrages ou 13% en cas de candidature de François Bayrou.





Le programme de Benoît Hamon est à retrouver ici.